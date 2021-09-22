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Göztepe-Hatayspor maçının ardından El Maestro ve Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu

#Ömer Erdoğan#Nestor El Maestro#Süper Lig
Göztepe-Hatayspor maçının ardından El Maestro ve Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor’a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, kendi evlerinde kaybettikleri maçın ardından söylenecek çok şeyin olmadığını aktardı. Hatalarını analiz ederek çalışacaklarını kaydeden El Maestro, "Bugün kötü bir oyun ortaya koymadık. 1-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamak adına çok fazla pozisyon ürettik ama bunları değerlendiremedik. Son topları gerektiği gibi sonuçlandıramadık. Bizim için üzücü maçtı ama müsabakalar çok sıkışık. Yeni gelen bir hoca olarak neredeyse hiç antrenman yapma fırsatı olmadan maçları oynuyoruz. Önümüzdeki süreçte yine elimizden geleni en iyisini yaparak bu kısa süreçte en iyi sonuçları almak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Göztepe’ye göre 2 gün daha az dinlenerek maça çıktıklarını aktaran Erdoğan, "Oyuncularımıza analizlerle rakibimizi anlatmaya, oynattırmak istediğimiz oyunu anlatmaya çalıştık. İlk dakikalardan itibaren yüksek konsantrasyonla mücadele ettik. Göztepe zaman zaman baskılı oynadı ama iyi savunma yaparak gol yemedik. Gol bulduktan sonra daha çok alan bulacağımızı biliyorduk. 2 gol bulduk, başka pozisyonlara da girdik. Bunun sevincini yaşayacağız ve pazar günkü Fenerbahçe maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu galibiyeti seyircimize armağan etmek istiyorum. Herkesi pazar günü stada bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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#Ömer Erdoğan#Nestor El Maestro#Süper Lig