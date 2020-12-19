Göztepe ile oynadığı 10 maçın sadece birini kazanabilen Hatayspor, tek galibiyetini Mays 2014'te 2. Lig play-off'unda aldı. Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan son dört maçın üçünde İzmir ekibinden birer oyuncu kırmızı kart gördü.

Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte Gökhan Karadeniz kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Göztepe, tek yenilgisini son karşılaşmasında aldı. İzmir ekibi bu sezon üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmadı.

Süper Lig'de çıktığı beş deplasman maçının sadece birini kazanabilen Hatayspor, tek galibiyetini gol attığı tek karşılaşmada aldı. Bu sezon Süper Lig'de attığı bütün golleri akan oyunda bulan tek takım Hatayspor. Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda.

2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla penaltı golü yiyen takım Göztepe. Hatayspor ise şu ana kadar penaltı kullanmayan üç ekipten biri konumunda. Göztepe forması giyen Halil Akbunar, bu sezon iç sahada çıktığı altı Süper Lig maçının beşinde gol katkısı yapmayı başardı.

Hatayspor bu sezon Mame Biram Diouf'un gol attığı üç Süper Lig maçını da kazanırken; deplasmandaki tek galibiyet de yine Senegalli oyuncunun fileleri havalandırdığı karşılaşmada geldi.

Göztepe Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak..