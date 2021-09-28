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Göztepe, Gürsel Aksel’de kayıp! Son 10 maçta 3 galibiyet...

#Göztepe#Gürsel Aksel Stadı#Anadolu Kulüpleri
Göztepe, Gürsel Aksel’de kayıp Son 10 maçta 3 galibiyet...

Süper Lig’de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip düşme hattına giren Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor müsabakasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, takımın evi Gürsel Aksel Stadı’nda rakiplerine bonkör davranması camiayı endişelendiriyor.

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Geçen sezondan bu yana sahasında çok kritik kayıplar yaşayan Göztepe, evinde son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. 

Bu süreçte 2020-2021 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 ve Çaykur Rizespor’u 2-0 yenebilen Göz-Göz, bu sezon ise sadece Medipol Başakşehir maçını 2-1 kazanabildi.

Göztepe geçen seneden bu zamana kadar Demir Grup Sivasspor’a 5-3, Galatasaray’a 3-1, İttifak Holding Konyaspor’a 1-0, Beşiktaş’a 2-1, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a 1-0 ve Atakaş Hatayspor’a da 2-0 yenildi.

Evinde Trabzonspor’la 1-1 berabere kalabilen Göztepe, son 10 iç saha sınavında 13 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

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#Göztepe#Gürsel Aksel Stadı#Anadolu Kulüpleri