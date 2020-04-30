Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde çalışmayı sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcuların bugün çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca antrenmanlarına belirlenen program dahilinde evlerinde devam edeceği kaydedildi
Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle