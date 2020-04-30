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GeriFutbol Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 21:34,Son Güncelleme:

Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

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Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde çalışmayı sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcuların bugün çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı oyuncuların yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca antrenmanlarına belirlenen program dahilinde evlerinde devam edeceği kaydedildi

 

Göztepe, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

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