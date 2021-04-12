MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe gözünü Galatasaray maçına çevirdi
GeriFutbol Göztepe gözünü Galatasaray maçına çevirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Göztepe gözünü Galatasaray maçına çevirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe gözünü Galatasaray maçına çevirdi

Süper Lig’de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor’u yenerek tırmanışını sürdüren Göztepe gözünü Galatasaray maçına çevirdi.

Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Galatasaray’ı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. İzmir ekibi, iç sahada oynadığı son 7 maçın 5’ini kazanmayı başarırırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe bu süreçte Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederken, Yeni Malatyaspor’la berabere kalıp, Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu. 



Göztepe geçen sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray’ı ilk defa yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nda misafir edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Galatasaray karşısında disiplini elden bırakmadan oynayacaklarını ifade eden Karaman, "Takımıma inanıyorum. Hafta sonu oldukça çekişmeli bir maç bizi bekliyor" dedi.

Göztepe’de cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Boşnak stoper Mihojevic’in durumu belirsiz.

 

Göztepe gözünü Galatasaray maçına çevirdi

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi