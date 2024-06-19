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Göztepe, gözünü Emirhan İlkhan'a dikti!

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#TRANSFER#Göztepe#Emirhan İlkhan
Göztepe, gözünü Emirhan İlkhana dikti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 17:04

1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe, transferde gözünü Emirhan İlkhan'a çevirdi.

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Süper Lig’in yeni temsilcilerinden Göztepe, Kurban Bayramı sonrası dış transfere ağırlık verecek.

Şu ana kadar Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol’dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların orta saha Emirhan İlkhan transferi için harekete geçtiği bildirildi.

İtalyan ekibi Torino’da bonservisi bulunun 20 yaşındaki oyuncunun ilk etapta kiralanacağı öğrenildi. Ancak Torino’nun Emirhan’ı bonservisiyle vermek istediği ve genç oyuncu için 2 milyon Euro istediği kaydedildi.

Geçen sezonu Süper Lig’de Başakşehir’de geçiren Emirhan, İstanbul ekibiyle 30 maça çıktı. Toplam bin 59 dakika sahada kalan Emirhan 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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#TRANSFER#Göztepe#Emirhan İlkhan

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