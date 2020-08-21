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GeriFutbol Göztepe golcüsünü Yunanistan'da buldu! Brown Ideye
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 22:42 | Son Güncelleme:

Göztepe golcüsünü Yunanistan'da buldu! Brown Ideye

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Göztepe golcüsünü Yunanistan'da buldu! Brown Ideye
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki forvet oyuncusu, İsviçre'de Neuchatel Xamax, Fransa'da Sochaux, Ukayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga, Yunanistan'da Olimpiyakos ve Aris takımlarının formasını giydi.

Kulüp kariyerinde 384 resmi maçta 152 gole imza atan Nijeryalı oyuncu, milli takımda da 27 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı.

Göztepe golcüsünü Yunanistanda buldu Brown Ideye

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