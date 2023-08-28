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Göztepe gol yollarında etkisiz! 3 maç 1 gol...

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#Trendyol 1. Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri
Göztepe gol yollarında etkisiz 3 maç 1 gol...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 11:15

Trendyol 1. Lig’de ilk 3 maçta evinde Sakaryaspor ve Çorum FK’ya yenilip deplasmanda Ümraniyespor’la berabere kalan Göztepe, şu ana kadar kalitesini ortaya koyamadı.

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Verilere göre Eyüpspor’un ardından en pahalı ikinci takım konumunda olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde 3’üncü haftayı 1 puanla 17’nci sırada tamamladı.

Toplam 11 milyon 900 bin euroluk değeriyle lige giriş yapan Göz-Göz, gol yollarında geçen sene olduğu gibi etkisiz kaldı. 

Çorum FK maçında rakibine baskı kurmasına rağmen bir türlü puan ya da puanları getirecek golleri bulamayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar hücum hattına takviye istedi.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, hücum hattında oyunu açabilecek ve sonucu değiştirebilecek oyuncuların gelmesi görüşünde birleşirken, yönetimin 15 Eylül’de sona erecek transfer dönemine kadar çalışmaları sürdüreceği ifade edildi.

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#Trendyol 1. Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri

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