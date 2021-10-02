Göztepe Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Süper Lig'de oynadığı son 25 maçı kazanamayan ve kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşayan Giresunspor, aynı zamanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Karadeniz ekibinden önce daha uzun bir kazanamama serisi yaşayan son takım Adana Demirspor'du. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan ve her karşılaşmada gol yiyen Göztepe, tek galibiyetini 2+ gol bulabildiği tek karşılaşmada aldı. Deplasmanda çıktığı son 18 Süper Lig maçını kazanamayan ve son 13 karşılaşmadan puansız ayrılan Giresunspor, ligde devam eden uzun serinin sahibi konumunda.

Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne katkı sağlayan Cherif Ndiaye, iç sahada çıktığı son karşılaşmada Türkiye kariyerinde ilk kez hem gol attı hem de asist yaptı. Süper Lig'de yaptığı son beş asist de deplasman maçlarında gelen Göztepe kaptanı Halil Akbunar, Şubat 2021'den bu yana iç sahada gol pası veremiyor. Giresunspor formasıyla ilk golünü son maçta Kayserispor filelerine gönderen Fousseni Diabate, Süper Lig kariyerinde sadece bir kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bu sezon Giresunspor'un Süper Lig'de attığı tek deplasman golünü ceza sahası dışından kaydeden Souleymane Doukara, rakip filelere gönderdiği son 10 golün dördünü bu şekilde buldu.

GÖZTEPE GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Göztepe Giresunspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.