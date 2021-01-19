Göztepe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Süper Lig'de 35. kez karşılaşacaklar

Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak Göztepe, bugüne kadar 34 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 39 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 42 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, İzmir'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı 17 karşılaşmada ise 20 gol atıp, kalesinde 18 gole engel olamadı.

GÖZTEPE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, lig tarihinde rakibine üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup olmadı. Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı son üç maçı kazanan Gençlerbirliği, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 18 karşılaşmada alabilmişti.

Çıktığı son Süper Lig maçında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, altı maçlık galibiyet hasretini sona erdirmişti. Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kaybeden Gençlerbirliği, daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almışt. Göztepe'nin Süper Lig'de Ankara takımlarıyla oynadığı son 10 maç toplam 40 gole sahne oldu ve bu karşılaşmaların sekizinde iki taraf da fileleri havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nden daha fazla penaltı golü yiyen tek takım Göztepe.

Göztepe'nin sahasında attığı son altı Süper Lig golünün üçünü kaydeden Cherif Ndiaye, bu golleri çektiği beş isabetli şutta buldu. Konyaspor karşısında iki gol atan Peter Zulj, Göztepe'nin Süper Lig'e döndüğü 2017/18'den bu yana İzmir ekibinin formasıyla ilk maçında iki gol sevinci yaşayan ilk oyuncu oldu. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Robert Piris, bu gollerin tamamını penaltıdan buldu. Gençlerbirliği forması giyen Giovanni Sio, geçen sezon Göztepe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçında da birer gol kaydetti.