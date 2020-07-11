Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Ankara ekibi, rakibini Süper Lig tarihinde üst üste üç kere mağlup edemedi. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Göztepe, Ekim 2002'den bu yana iç sahada üst üste üç kez berabere kalmıyor. Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmanda rakip fileleri havalandıramayan Gençlerbirliği, daha uzun bir dış saha kuraklığını en son Nisan-Ekim 2013 arasında yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlarla oynadığı beş maçın dördünde berabere kalan Göztepe, tek yenilgisini Gençlerbirliği deplasmanında aldı. Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de 12 gole doğrudan katkı sağlayan Soner Aydoğdu, kariyerinin en yüksek sayısını egale etmek için sahaya çıkıyor.

Göztepe kalecisi Beto, Gençlerbirliği'ne rakip olduğu iki Süper Lig maçında kalesinde beş gol gördü. Portekizli eldivenin Türkiye kariyerinde maç başına en yüksek ortalamayla gol yediği rakibi Ankara ekibi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Göztepe filelerine 2 gol bırakan Bogdan Stancu, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezonda bir rakibine 3+ gol atamadı. Fenerbahçe filelerini havalandırarak bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaşan Bogdan Stancu, profesyonel kariyerinde hiçbir lig sezonunda 14 gol atamadı. Süper Lig'de dört maçtır deplasman galibiyeti alamayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, aynı sezon içinde daha uzun bir hasreti en son Ağustos-Aralık 2013 arasında yaşamıştı.

Göztepe Gençlerbirliği maçı, saat kaçt, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde çarşamba günü diğer Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki rakibi Gençlerbirliği, 33 puanla düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı Göztepe-Gençlerbirliği müsabakası saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Göztepe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.

Ligde son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, 33 puanla 12. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.