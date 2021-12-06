Canlı Anlatım: Göztepe Gaziantep FK Maçı

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Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

GÖZTEPE 0 - 0 GAZİANTEP FK

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Atınç, Atakan, Dino, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil Akbunar, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet Demir, Dicko

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta rakipleriyle berabere kalan Göztepe, bu sezon üst üste üç karşılaşmada puan alamadı. Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Gaziantep FK, 2021 senesinde üst üste iki galibiyet alamadı. Süper Lig'de 22 maçtır kalesini gole kapatamayan Göztepe, ligde devam eden en uzun seriyi sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Gaziantep FK, aldığı mağlubiyetlerin tamamında 2+ gol yedi. Süper Lig'de görev yaptığı son iç saha maçında Fenerbahçe filelerini havalandıran Göztepe forveti Adis Jahovic, Ekim 2019'dan bu yana ev sahibi olduğu üst üste iki karşılaşmada gol atamıyor (Yeni Malatyaspor formasıyla). İlk Süper Lig maçına çıktığı Şubat 2018'den bu yana hiçbir stoper Steven Caulker'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Joao Figueiredo, üç karşılaşmalık bir seriyi en son Haziran 2019'da Litvanya Ligi'nde yakaladı. Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son iki maçı kaybeden Erol Bulut, daha önceki 14 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı.

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GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.