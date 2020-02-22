Göztepe'nin şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği iki rakibinden biri Gaziantep FK. Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Gaziantep FK, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı. Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, bu sezon evinde üç maçlık bir seri yakalayamadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dış saha maçlarında topa en az sahip olan takım Gaziantep FK.

Göztepe Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasından sonra Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci müsabakasına çıkacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabaka yarın saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında iki ekibin mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Beşiktaş'ın ardından en fazla duran top golü bulan takım Gaziantep FK. Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde gören ekip.

Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 14 golün dokuzuna doğrudan katkı sağlayan Serdar Gürler, bu katkıların sadece ikisini iç sahada yapabildi.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Gaziantep FK stoperi Papy Djilobodji, bu gollerin üçünü kafa vuruşuyla kaydetti. Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Olarenwaju Kayode, son beş maçta sadece bir asist yapabildi. Göztepe forması giyen Andre Castro, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu üç maçta mağlubiyet almadı.