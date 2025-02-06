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Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Gaziantep FK Türkiye Kupası mücadelesi canlı yayın bilgileri...

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#Göztepe#Gaziantep FK#Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Göztepe-Gaziantep FK Türkiye Kupası mücadelesi canlı yayın bilgileri...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:05

Göztepe ve Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İzmir ekibi kupada grup aşamasındaki ilk maçında deplasmanda Erzurum FK'yı 1-0 yendi. Şimdi de ikinci maçını da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar da gruptaki ilk maçında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Peki Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Göztepe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK’yı konuk ediyor. İki ekibin bu sezon Süper Lig’de oynadığı mücadeleyi Gaziantep FK 2-1’lik skorla kazandı. Diğer taraftan da kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig 22. haftada sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi. Bu skorla beraber Gaziantep FK'nin evindeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. İşte Göztepe-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgisi...

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Isaac Solet, Taha Altıkardeş, Koray Günter, Romulo ve Juan, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

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Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Kolak’ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Mehmet Ali Vardar yapacak.

 

 

 

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#Göztepe#Gaziantep FK#Ziraat Türkiye Kupası

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