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GeriFutbol Göztepe, Gaziantep deplasmanına eksiksiz gidiyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Göztepe, Gaziantep deplasmanına eksiksiz gidiyor!

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Göztepe, Gaziantep deplasmanına eksiksiz gidiyor!
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Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği Gaziantep-Göztepe karşılaşması saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak.

Ligde son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Göztepe, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra geçen hafta Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Göztepe, Gaziantep deplasmanına eksiksiz gidiyor

Ligde 26 puanı bulunan Göztepe'de yarınki karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Son 4 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe'nin rakibi Gaziantep, 35 puanla 8. sırada yer alıyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 4. maçına çıkacak Göztepe, daha önce 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda takımlar dörder gol atıp kalesinde dörder gol gördü.

 

Göztepe, Gaziantep deplasmanına eksiksiz gidiyor

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