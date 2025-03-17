Göztepe galibiyeti unuttu

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Süper Lig'de evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe adeta galibiyeti unuttu. Üst üste kayıplar yaşayan sarı-kırmızılılar Avrupa hedefinden uzaklaşırken, 3 puan hasretini 7 maça çıkardı. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde 1-0'lık sonuçla elde eden Göz-Göz, daha sonra 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Bu periyotta Fenerbahçe'ye İstanbul'da 3-2 kaybederek kötü seriye başlayan sarı-kırmızılılar, ertesi hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildi ve Gürsel Aksel'deki ilk üzüntüsünü yaşadı.

Bodrum FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Göztepe, Kayserispor'a dışarıda tek golle boyun eğdi. Ardından Samsunspor maçını 2-2 bitiren Göztepe, geçen hafta da Sivasspor'a 3-1 yenildi. Son Eyüpspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Göztepe yine istediğini alamadı. Milli aranın ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Nielsen, Miroshi ve İsmail 4'üncü sarı kartlarını gördü.

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ROMULO'NUN GOL HASRETİ BİTTİ

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo ise uzun süren sakatlığının ardından golle tanıştı. Adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Sambacı, 70'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip tribünleri ayağa kaldırdı. Toplam gol sayısını 10'a çıkaran Romulo 7'de asist yaptı.

STOILOV: AVRUPA'DAN BAHSEDEMEYİZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor maçı sonrası Avrupa hedefinden bahsetmek için iyi bir zamanda olmadıklarını söyledi. Bir an önce galibiyetler almaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "İlk yarıda istediğim takım yoktu. Agresiflik ve dinamizm eksikti. Pozisyonlar yaratmakta zorlandık. İkinci devre ise Göztepe'nin oynaması gibi oynadık. Avrupa hedefini ben koydum. Ancak çok sıkıntılar yaşadık. Santrforlarımız sakatlandı. Bizim için çok önemli olan Solet, Djalma ve Fofana'dan yararlanamadık. Bu eksiklikler oyun tarzımızı çok etkiledi. Avrupa'dan önce artık galibiyetlere odaklanmalıyız" dedi.