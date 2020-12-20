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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Göztepe Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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Göztepe Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular istasyon çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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