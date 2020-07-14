MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
GeriFutbol Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 32. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, 2 günlük iznin ardından Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan oyuncular, daha sonra dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalışırken, Serdar Gürler antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle