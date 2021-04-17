Göztepe-Galatasaray maçında tarihe geçen performans! Kerem Aktürkoğlu sahne aldı, sosyal medya yıkıldı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Göztepe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında Kerem Aktürkoğlu dikkat çekti.

Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Falcao'nun sakatlıkları, Babel'in kart cezası sebebiyle hücum hattında değişikliklere gitti.

Tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nun en uca koyarken diğer tercihleri Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli şeklinde yaptı.

20 DAKİKADA 2 GOL

Mücadelenin 19. dakikasında Halil'in pasında savunma arkasına iyi sarkıp ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı

Karşılaşmanın 39. dakikasında ise Taylan'ın ara pasında yine ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Kerem yine uzak köşeye vurdu ve İrfan Can'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu

BİR İLKİ BAŞARDI

Galatasaray'ı geri döndüren isim olan Kerem Aktürkoğlu, 2020-2021 sezonunda sarı-kırmızılı formayla bir Süper Lig maçında iki gol atan ilk yerli oyuncu oldu.

Daha önce Hatayspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında da ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu'nun, Göztepe karşısında performansı sosyal medyada da çok konuşuldu.

HAT-TRICK YAPTI, TARİHE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada penaltıdan attığı golle hat-trick yaparak tarihe geçti. 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Aralık 2016'dan bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Yasin Öztekin, Gaziantepspor kaşrısında 3 gol kaydetmişti.







FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı.

KARAMAN'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman da 3-2 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan Zlatko Tripic ve Kovid-19 olan Alpaslan Öztürk'ün yerine Cherif Ndiaye ve Berkan Emir'e şans verdi.