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GeriFutbol Göztepe, Galatasaray maçında golcülerine güveniyor
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Göztepe, Galatasaray maçında golcülerine güveniyor

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Göztepe, Galatasaray maçında golcülerine güveniyor

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Galatasaray müsabakasına iddialı hazırlanırken golcülerin performansı teknik heyeti sevindirdi.

Sarı-kırmızılılarda son 3 karşılaşmada Adis Jahovic, Cheriff Ndiaye ve Halil Akbunar fark yaratan isimler oldu. Devre arasında Fraport Tav Antalyaspor'dan sarı-kırmızılılara dönen Jahovic, deplasmanda 1-1 sona eren Hes Kablo Kayserispor maçında siftahını yaptı. Son Hatayspor karşılaşmasında ise 3 gol birden atan Makedon futbolcu son haftalardaki çıkışıyla takımın en önemli gol silahlarından biri oldu. 

Göz-Göz'ün Senegalli oyuncusu Cherif Ndiaye bu sezona damga vuran isimlerin başını çekti. Toplam 10 gol atan 23 yaşındaki forvet, Hatayspor müsabakasında yedek soyunsa da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Göztepe'de en büyük çıkışı yapan oyuncu ise Halil Akbunar oldu. Kaptanlık pazubandını takan Halil, 9 kez gol sevinci yaşayıp 7 de asist yaptı. Halil, Göztepe'de sergilediği oyunla A Milli Takım'a kadar yükseldi. İzmir ekibinde 3 hücum oyuncusunun yükselişte olması Galatasaray karşılaşması öncesi hem camiaya hem de taraftara ümit verdi.

Göztepe, Galatasaray maçında golcülerine güveniyor

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