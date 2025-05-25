Göztepe Galatasaray maçına dair usta isimler yazdı: 30 senedir ilk kez şahit oluyorum!

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Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, şampiyon ünvanıyla gittiği Göztepe deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.
Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.
Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.
Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı.
Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.
Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.
USTA İSİMLER YORUMLADI
Maç sonrasında Hürriyet Spor yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, mücadeleyi köşe yazılarında değerlendirdi.
İlk yarıda, Galatasaray’ın yedek ve birbirleriyle oynamaya alışkın olmayan kadrosunu ayakta tutan isimler biraz Davinson Sanchez, biraz Jakobs, biraz Berkan ve bolca Günay’dı demek yanlış olmaz.
GÜNAY YiNE HARiKAYDI
Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Günay, kupa maçları boyunca hiç düşürmediği standardını bu maçta da gösterdi ve o olmasaydı Göztepe’nin istatistiklere yansıyan gol beklentisi skorborda da yansırdı kuşkusuz. Özellikle ilk yarıda Romulo ve Kubilay’ın net pozisyonlarında yaptığı kritik ve soğukkanlı kurtarışlarla takımını oyunda tuttu.
NEREDEYSE TAMAMI YEDEKTi
Farkı ikiye çıkaran gol, Davinson Sanchez’in pasıyla savunma arkasına sarkan maçın iyilerinden Jakobs’un Alvaro Morata’yla buluşturduğu top oldu.
Maçın son anlarında, neredeyse tüm yedekleriyle sahada olan Galatasaray, bu kadrosuyla bile Göztepe’den galibiyet çıkarmayı başardı ve bu sezon Gürsel Aksel’de bunu başaran tek İstanbul takımı oldu.
İşte Uğur Meleke’nin yazısı…
Nelsson'un önündeki Metehan nasıl Cuesta'nın arkasına düştü?
Otuz küsur senedir ülkenin her yerinde yüzlerce canlı maç izledim. Bir stoperin, rakip iki santrfordan 15’er santim kısa olduğu bir müsabakaya şahit olduğumu hatırlamıyorum.
Sakın bana Ivan Cordoba, Passarella ya da Cannavaro örneklerini vermeyin, onlar kısa boylarına rağmen olağanüstü sıçrayan süperstar stoperlerdi. Dün Romulo-Kubilay’a karşı Galatasaray’ın sahaya nasıl 1,79’luk stoper Cuesta ile çıktığını anlayamadım doğrusu.
Bir başka anlayamadığım konu da şu: Kış aylarında Galatasaray’ın kritik maçlarında Okan Buruk’un alternatif stoper tercihi, Nelsson kulübedeyken dahi Metehan olmuştu. Nasıl oluyor da Metehan rotasyonda Nelsson’un önünde değerlendirilirken, bu Cuesta’nın gerisinde kalabiliyor?
GÜNÜN KAZANANI JAKOBS
Dün sahaya çıkan iki takımdan Göztepe’nin daha yüksek konsantrasyonla güne başladığı netti tabii. Galatasaray 9-10 kişilik bir rotasyonla maça başladı, Göztepe as kadrosuyla. Bence kalitesi ve oyunu 5 büyük lig için yeterli olan Romulo’ya karşı Davinson Sanchez adeta tek başına savaştı. Göztepe 4 tane 1,90 üstü oyuncuyla (Heliton, Bokele, Kubilay ve Romulo ile) topu sürekli havaya kaldırdı. Sarı-kırmızılı misafir ekip bu oyuna özellikle ilk 70 dakika yanıt veremedi. Orta sahada Torreira-Lemina’nın yokluğunda geriden çıkmakta da sıkıntılar yaşadı Buruk’un talebeleri.