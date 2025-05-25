Göztepe Galatasaray maçına dair usta isimler yazdı: 30 senedir ilk kez şahit oluyorum!

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Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, şampiyon ünvanıyla gittiği Göztepe deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.

Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.

Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.

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Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.

Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.

USTA İSİMLER YORUMLADI

Maç sonrasında Hürriyet Spor yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, mücadeleyi köşe yazılarında değerlendirdi.

İşte Banu Yelkovan’ın yazısı…



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Göztepe taraftarına Osimhen'li Galatasaray'ı izlemek yakışırdı!Ev sahibi takımın taraftarları sezonun genelinde olduğu gibi tribünleri doldurmuştu. Süper Lig 'in şampiyonu, ikincisi, neredeyse düşen takımları bile belli ama bu Göztepeli taraftarların inanılmaz sıcak bir günde tribünleri doldurmasına engel değil. İşte bu yüzden, 25. şampiyonluğunu kazanmanın iç huzuruyla neredeyse tüm as oyuncularını evde bırakmış Galatasaray’ın bunu neden yaptığını çok iyi anlamakla birlikte, İzmir’de sezonun son iç saha maçında sezon boyu gösterdiği aynı kararlılıkla tribünleri dolduran Göztepe taraftarının karşısına tam kadrosuyla çıkmasını tercih ederdim sanırım. Bu tribünlere daha heyecanlı bir maç ve başta Osimhen, sezonun şampiyon kadrosunu canlı gözlerle izlemek yakışırdı.



İlk yarıda, Galatasaray’ın yedek ve birbirleriyle oynamaya alışkın olmayan kadrosunu ayakta tutan isimler biraz Davinson Sanchez, biraz Jakobs, biraz Berkan ve bolca Günay’dı demek yanlış olmaz.



GÜNAY YiNE HARiKAYDI

Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Günay, kupa maçları boyunca hiç düşürmediği standardını bu maçta da gösterdi ve o olmasaydı Göztepe’nin istatistiklere yansıyan gol beklentisi skorborda da yansırdı kuşkusuz. Özellikle ilk yarıda Romulo ve Kubilay’ın net pozisyonlarında yaptığı kritik ve soğukkanlı kurtarışlarla takımını oyunda tuttu.

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Göztepe'nin iç saha performansını bilenler için bu maçtaki direnç sürpriz değildi aslında, nitekim lig sadece iç sahada oynanan bir müsabaka olsa Göztepe şampiyonluğu zorlardı. Bu maça kadar İzmir’de sadece bir maç kaybetmiş Göztepe, bu istatistiğini dakika 70’e kadar korudu. Ama o dakikada kolunda Mertens’in çıkarken ona devrettiği kaptanlık pazubandıyla Kaan Ayhan sahaya çıktı ve serbest vuruşta çok şık bir golle takımını öne geçirdi. Galatasaray bir kez daha duran top organizasyonundan golünü kaydederken, ligde attığı 88 golün 37si duran toptan gelmiş oldu.



NEREDEYSE TAMAMI YEDEKTi

Farkı ikiye çıkaran gol, Davinson Sanchez’in pasıyla savunma arkasına sarkan maçın iyilerinden Jakobs’un Alvaro Morata’yla buluşturduğu top oldu.



Maçın son anlarında, neredeyse tüm yedekleriyle sahada olan Galatasaray, bu kadrosuyla bile Göztepe’den galibiyet çıkarmayı başardı ve bu sezon Gürsel Aksel’de bunu başaran tek İstanbul takımı oldu.

İşte Uğur Meleke’nin yazısı…

Nelsson'un önündeki Metehan nasıl Cuesta'nın arkasına düştü?

Otuz küsur senedir ülkenin her yerinde yüzlerce canlı maç izledim. Bir stoperin, rakip iki santrfordan 15’er santim kısa olduğu bir müsabakaya şahit olduğumu hatırlamıyorum.

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Sakın bana Ivan Cordoba, Passarella ya da Cannavaro örneklerini vermeyin, onlar kısa boylarına rağmen olağanüstü sıçrayan süperstar stoperlerdi. Dün Romulo-Kubilay’a karşı Galatasaray’ın sahaya nasıl 1,79’luk stoper Cuesta ile çıktığını anlayamadım doğrusu.



Bir başka anlayamadığım konu da şu: Kış aylarında Galatasaray’ın kritik maçlarında Okan Buruk’un alternatif stoper tercihi, Nelsson kulübedeyken dahi Metehan olmuştu. Nasıl oluyor da Metehan rotasyonda Nelsson’un önünde değerlendirilirken, bu Cuesta’nın gerisinde kalabiliyor?

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Gözden Kaçmasın Galatasaray ve Göztepe Romulo transferi için görüşmelere başladı! İşte bonservisi Haberi görüntüle

Tabii ki Galatasaray’ın dünkü maça şampiyon apoletiyle çıktığının ve Buruk’un önceliğinin galibiyet olmadığının farkındayım. Ancak yine de Okan Hoca’nın birkaç ay önce cesaretle 11’e koyduğu Metehan’ın dün Cuesta’nın arkasında kalmasına şaşırdım ben.



GÜNÜN KAZANANI JAKOBS

Dün sahaya çıkan iki takımdan Göztepe’nin daha yüksek konsantrasyonla güne başladığı netti tabii. Galatasaray 9-10 kişilik bir rotasyonla maça başladı, Göztepe as kadrosuyla. Bence kalitesi ve oyunu 5 büyük lig için yeterli olan Romulo’ya karşı Davinson Sanchez adeta tek başına savaştı. Göztepe 4 tane 1,90 üstü oyuncuyla (Heliton, Bokele, Kubilay ve Romulo ile) topu sürekli havaya kaldırdı. Sarı-kırmızılı misafir ekip bu oyuna özellikle ilk 70 dakika yanıt veremedi. Orta sahada Torreira-Lemina’nın yokluğunda geriden çıkmakta da sıkıntılar yaşadı Buruk’un talebeleri.

Ancak dün Gürsel Aksel’de dakikalar 70’i gösterdiğinde Kaan Ayhan’ın olağanüstü frikik golü geldi. Galatasaray bu sezon tam 16’ncı kez 0-0 giden bir maçın düğümünü duran topla bozdu. Dünün kaderini belirleyen Kaan ve Günay’ın yanı sıra patron Davinson ve sol bek Jakobs da çok iyi oynadılar. Özellikle Jakobs hem Romulo’yu durdurduğu pozisyon, hem uzun taçları, hem de etkili hücum bindirmeleriyle dikkat çekti. Dünün Galatasaray adına kazananı Jakobs’tu bence.