Göztepe - Galatasaray maçı sonrası spor yazarları ne dedi? 'Kimse Terim ve Denizli'ye şanslı demesin!'

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İzmir'de Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan maç son yılların en unutulmaz mücadelelerinden birine sahne oldu. Tam 4 penaltının çalındığı nefes kesen maçta Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, Domenec Torrent yönetimindeki 6. maçında ilk galibiyetini aldı.

Penaltı kararlarının damga vurduğu ve Galatasaray'ın ligde uzun dönem sonra galip geldiği karşılaşmayı yazarlarımız analiz etti.

Güntekin Onay: İzmir'de mucize 'var'



Bu kadar olumsuz futbol oynayan bir Galatasaray uzun yıllardır görmemiştik... Galatasaray, adeta 1-0 önde başladığı maçın ilk 45 dakikasında o kadar mahkum bir futbol ortaya koydu ki ne pas yapabildi ne de topu ileriye taşıyabildi, dolayısıyla da Göztepe kalesini göremedi. Toplam isabetli pas sayısı 64 olan Galatasaray, attığı gol dışında rakip ceza sahasında sadece 1 kez topla buluşabildi. Açıkçası Guardiola’nın yardımcısı olan Torrent’in ‘pas oyunu oynatsın’ diye geldiği bir ortamda pas isabet oranı %56’da kalıyorsa bu tablo düşündürücü.

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HALiL NEDEN OYNADI?

Orta alanda Taylan ve Pulgar’ın önünde neden oynadığını anlayamadığımız Halil ilk yarıda sadece 8 kez topla buluşurken ne top taşıyabildi ne de pas yapabildi. Skordan tamamen bağımsız bu kadar olumsuz futbol oynayan bir Galatasaray uzun yıllardır görmemiştik. Marcao ve Nelsson’un iyi oynamaları ve kritik hamleleri ile ayakta kalmaya çalışan G.Saray, devre arasına 1-0 önde girip nefeslenme şansını da Taylan’ın neden olduğu penaltıyla yakalayamadı.

DEĞiŞiKLiK BEKLEDiK AMA YOK!

İlk yarıdaki bu felaket tablonun ardından Torrent, ikinci yarıya değişikliklerle başlar diye bekledik. Yok... İspanyol teknik adam, ilk yarıda oynanan futboldan memnun olacak ki sahada hiç görünmeyen Halil dahil hiç kimseyi değiştirmeyerek yine şaşırttı. Göztepe’nin ikinci golüne kadar futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan Galatasaray, 73’de sahaya Gomis ve Emre Kılınç’ı sürdükten sonra rakip ceza sahasına gitmeye başladı. Akan oyunda hiç pozisyon üretmeden gelen penaltıyla 2-2’yi yakalayan Galatasaray, bu ilginç maçın son saniyelerde gelen bir başka penaltıyla mucizevi bir galibiyet aldı.

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GOMiS’iN VARLIĞI BiLE YETTİ

Son yıllarda böyle bir maça ne tanıklık etmedik. Ancak kimse bundan sonra Fatih Terim veya Mustafa Denizli’ye “Şanslı” demesin. Torrent bile dün nasıl kazandığını anlamadı. Umuyorum ki sahaya çıkan 11’in ne kadar yanlış olduğunu kavramıştır. Gomis’in varlığının bile rakibi ürküttüğünün farkına varmıştır. Torrent’in maçtan dersler çıkartması şart. Göztepe ise 75 dakika çok iyi oynadığı bir maçı berabere tam bitecek diye üzülürken sahadan puansız ayrıldı. Bu arada VAR’a çağrılma rekoru kırılan maçı, Arda Kardeşler’in değil, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın yönettiğini de vurgulayalım.

Banu Yelkovan: Penaltı turnuvası gibi

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Haftanın son maçında, hangisinin puana daha çok ihtiyacı olduğunu kestiremediğimiz iki takım arasında tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynandı karşılaşma. Haftalardır kazanamayan, ne skor ne oyun ne fizik güç ne de moral olarak oynadığı rakiplerine herhangi bir üstünlük kuramayan, sezon boyunca gol yemeden biten maç sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen, son 11 maçın 10’unda kalesinde gol görmüş, attığı gol durumu yediği golden de beter G.Saray, bu maçta da yenildiği taktirde puan olarak Göztepe’nin altında kalacak ve ateş hattına iyiden iyiye yaklaşacak bir takımın tedirginliğiyle çıktığı maça rüya gibi bir başlangıç yaptı aslında: Maçın daha 3. dakikasında ceza alanında topu önünde bulan Nelsson’un kayarak yaptığı vuruşla maça sanki 1-0 önde başladı ama rüyanın kâbusa dönmesi uzun sürmedi.

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ARKALARINDAN KiMSE AĞLAMAZDI

Golden sonra devre bitene kadar Galatasaray topun ve oyunun hakimiyetini tamamen rakibe bıraktığı bir ilk yarı oynadı. Defanstaki birkaç oyuncu dışında kadrodaki bazı isimlerin neredeyse adını bile duymadığımız ilk 45 biterken Taylan’ın kendi ceza sahası içinde elle müdahalesi sonunda çalınan penaltıyı gole çeviren Ndiaye, 70.dakikada bu defa Ömer Bayram’ın topa elle müdahalesi sonunda kazanılan ikinci penaltıyı da aynı noktadan ağlara, Galatasaray’ı da puan durumunda 16. sıraya yollayacaktı. Bu noktada maç bitse, Galatasaray’da yönetim, teknik direktör ve yedekler dahil tüm takım İzmir’den sessizce evlerine dağılsa ve bir daha geri dönmese arkalarından ağlayacak tek kişi bulamazdık sanırım.

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ÇOK iLGiNÇ BiR MAÇTI

85. dakikaya 2-1 mağlup giren G.Saray, maç boyu bulamadığı kadar pozisyonu uzatmada buldu. Penaltı turnuvasına dönen maçın son dakikalarında, biri VAR’dan dönen, diğeri VAR’dan verilen iki penaltı kararı sonunda Gomis’in iki golüyle 141 gün sonra 3 puanla tanışan G.Saray, 2022’nin ilk galibiyetini son dakikaları nefes kesen ve bitimiyle sahayı karıştıran çok ilginç bir maç sonunda almış oldu.