Göztepe - Galatasaray maçı sonrası koridor bu sözlerle çınladı: "G.Saray’ı kurtarmak için operasyon yaptınız!"

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Biri sonradan iptal edilen 5 penaltının verildiği, bir taraftarın sahaya girdiği, tribünlerin hakemleri sert tezahüratlarla protesto ettiği Göztepe-Galatasaray maçının ardından soyunma odası koridorunda da gerginlik tavan yaptı.

Di SANTO MUHAMMED’E SALDIRDI

Muhammed’in maç bitimi, oyun içinde sorun yaşadığı Göztepe kalecisi irfan Can’a yaptığı hareket sonrasında tünelde Göztepeli futbolcu di santo, Mısırlı futbolcuya saldırdı. Muslera ve semih ikilinin arasına girip Muhammed ile birlikte tüm sarı kırmızılı takımı soyunma odasına soktu.

KORiDORA ÇEViK KUVVET TAKViYESi

İki takımın soyunma odası koridorları arasına ise bu olay sonrası çevik kuvvet polisi konuldu. Çıkan arbede sonrasında ise Jahovic isyanı ile soyunma odası koridorlarını inletti. Tecrübeli futbolcu, hakem Arda Kardeşler ve yardımcılarına dönerek soyunma odası tünelinde “Adalet istiyoruz ya! Operasyon yapıyorsunuz. Galatasaray’ı kurtarma operasyonu. Biraz adaletli olun” diye bağırdı. Göztepeli futbolculardan Atınç da takım arkadaşına benzer ifadeler ile hakemlere tepki gösterdi.