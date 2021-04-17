Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 58. randevu..

Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu ve gol yediği rakibi Galatasaray. Geçen sezon Göztepe'ye konuk olduğu Süper Lig maçını kaybeden Galatasaray, rakibine Mart 1968'den bu yana üst üste iki dış saha karşılaşmasında mağlup olmuyor. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son 15 Süper Lig maçında beraberlik çıkmazken, taraflar en son Şubat 1980'de İstanbul'da sahadan beraberlikle ayrıldı. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Göztep, bu sezon daha önceki 11 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almıştı.

Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan Galatasaray, bu sezon daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Bu süreçte 8 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, aynı miktarda puanı daha önceki 13 karşılaşmada bırakmıştı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Göztepe, en üst lig tarihinde bu şekilde üst üste dört galibiyet alamadı. Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün dördünün sahibi olan Adis Jahovic, Galatasaray karşısındaki tek golünü Aralık 2017'de İzmir ekibinin formasıyla kaydetti.

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Süper Lig'de Göztepe'ye rakip olduğu dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi. Ünal Karaman'ın çalıştırdığı takımlara konuk olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamayan Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde deplasmanda 4+ kez karşılaştığı 16 meslektaşını da en az bir kez mağlup etti.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk bu akşam forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.