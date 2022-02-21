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Göztepe Galatasaray maçı, iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Göztepe ve Galatasaray, galibiyet elde edebilmek için mücadele verecek. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GÖZTEPE, BAŞKAN MEHMET SEPİL’İN PCR TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil’e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.

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GALATASARAY’DA MUSLERA, GÖZTEPE MAÇININ KADROSUNDA YER ALDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Fernando Muslera, takım arkadaşlarına destek olmak için kafilede yer aldı.



Sarı kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yapılırken, duran top organizasyonları ve bitiricilik çalışmaları sonrasında ise çift kale taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.



Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı. Öğleden sonra İzmir’e hareket ederek burada kampa girecek olan kafilede Fernando Muslera, takım arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer aldı.



Galatasaray’ın Göztepe maçı kadrosu şu şekilde: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.