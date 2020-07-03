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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak! Jerome ve Deniz Kadah yok...

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Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak! Jerome ve Deniz Kadah yok...
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Süper Lig'de son 3 maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen aradan sonra Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir temsilcisi, 30. haftaya 38 puanla 8. sırada girdi. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah yarınki maçta forma giyemeyecek.

 

Göztepe, Fenerbahçeye konuk olacak Jerome ve Deniz Kadah yok...

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