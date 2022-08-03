Göztepe, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'nın transferini açıkladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Emir Ortakaya’nın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını ve oyuncunun 2022-2023 sezonu için Göztepe’ye kiralandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakayanın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır. Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır. İmzada Futbol Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç da hazır bulunmuştur. Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübünün formasını giyecektir ifadelerine yer verildi.