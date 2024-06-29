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Göztepe, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ve Miha Zajc’ın peşinde

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#Transfer#Göztepe#Fenerbahçe
Göztepe, Fenerbahçeden Emir Ortakaya ve Miha Zajc’ın peşinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:28

Süper Lig’de 2024-25 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet’i renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ve Miha Zajc'ın peşine düştü.

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İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe daha önce formasını giyen genç stoper Emir Ortakaya ve Slovenyalı orta saha Miha Zajc ile ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan iki futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

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Fenerbahçe’nin Emir’i bonservisiyle vermeye sıcak bakmadığı, 20 yaşındaki savunmacıyı bir kez daha kiralayabileceği kaydedildi. Gençlerbirliği altyapısından yetişip Fenerbahçe’ye transfer olan Emir, 2022-2023 sezonunda Göztepe forması giydi. Genç yaşına rağmen Göz-Göz’de çok istikrarlı bir performans ortaya koyan oyuncu 32 lig maçına çıktı. Göztepe’de o sezon en çok forma giyen oyuncuların başında gelen Emir, geçen sezonu ise Kocaelispor’da kiralık olarak geçirdi. Körfez ekibinde de aynı istikrarı yakalayan Emir takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırıp 31 müsabakada 2393 dakika forma giydi ve 3 de fol attı.

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Fenerbahçe’ye 2018-2019 sezonun devre arasında İtalya’nın Empoli takımından gelen 29 yaşındaki Zajc ise geçen sezonu istediği gibi geçiremedi. Fenerbahçe ile geçen yaz döneminde 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, Süper Lig’de 11 maça çıktı. Zajc daha çok UEFA Konferans Ligi maçlarından şans buldu. Sloven futbolcu Avrupa arenasında 8 maçın 7’sine ilk 11’de başlarken 2 kez fileleri sarstı.

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#Transfer#Göztepe#Fenerbahçe

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