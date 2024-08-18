Göztepe - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarına eski hakemler ne dedi? Gol iptali, verilen ve verilmeyen penaltı, kırmızı kart...

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 2-2 eşitlikle sona eren Göztepe - Fenerbahçe maçında çok sayıda tartışmalı pozisyon yaşandı.

Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus ve beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler değerlendirdi.

19. dakikada En-Nesyri penaltı bekledi ancak ofsayt kararı verildi. Karar doğru mu?

Fırat Aydınus: Göztepeli oyuncunun itmesi, futbolcunun dengesini bozan bir itme. İtmenin, futbolcunun tek ayak üzerinde kalmışken olması on kusurlu hareketten biri. Futbolcu itildiğinde topa vuramıyor. Pozisyon ofsayt değil ve on kusurlu hareketten biri olması nedeniyle penaltı çalınabilirdi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda yan hakem sprint atmıyor, yan yan izlenebilecek bir pozisyon. Yardımcı hakem, pozisyona hazır değil. Öncesinde de olmayan bir ofsayt bayrağı vardı. Pozisyon sahada kesinlikle penaltı. En-Nesyri tek ayak üzerinde, hafif temasta bile dağılır ki aynen öyle olur. VAR neden karışmaz? Çünkü sana göre bana göre... Bir hakem çıkar der ki, evet itti, ben gördüm ama yeterli değil der. Bu tip pozisyonlarda bunu düşünmemek lazım aslında. Tek ayak üstünde bu darbeyi alınca dağılır futbolcu. Kesinlikle penaltı. Penaltıyla birlikte kırmızı kart da olması gerekecekti.

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Deniz Çoban: Bu seviyede bu ofsayt kararı kaçmamalı. Yanlış kalkan bir ofsayt bayrağı, 3 tane hata yaptı. Maçın kader anı. Öncesinde ofsayt yok. Tartışmasız bir penaltı. En-Nesyri vurmak üzereyken itiyor. Sonuna kadar etkili bir itme. Buna penaltı değil diyen çıkmaz. Öyle bir başkası yaşamıyordur futbol izleyenler arasında.

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakem çok formsuzdu. Bayraklarda en az 2-3 hata yaptı. Göbekteki oyuncuya bakınca En-Nesyri daha geride ama ofsayt bayrağı kaldırdı. Ofsayt olmamasında bir şüphe yok. Bir oyuncunun futbol içinde legal, fiziki şarjları, temasları belli bir derecede kabul edilir, ta ki kontrolsüz olmayacak. Tam bedeniyle hazırlanmış vuruş yapacak olan En-Nesyri'ye net ve somut bir etki var, topla oynama niyeti yok. Yanlış bayrak olmasa idi bu pozisyon net bir penaltı. VAR'ın konusu değil.

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30. dakikada Göztepe'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?

Fırat Aydınus: Pozisyon öncelikle taç değil. Top oyunda. Hem ayaktan dikkatsiz müdahale, hem de koldan hareketli adamı çevirmesi nedeniyle müdahale faul. VAR'ın devreye girmesi ve golün iptali doğru.

Bahattin Duran: Pozisyon, ilginç bir pozisyon. Topun tamamının taça çıkıp çıkmadığını anlayamıyoruz. Hakemin devam kararı yanlış. Önce Osayi'nin müdahalesi var, hakem faul verebilirdi. Devamında Kubilay, İsmail'in ayağına basıyor, VAR bu görüntüyü gösteriyor, Ayağının uç kısmına basıyor. Kubilay'ın ayağı İsmail'in ayağına da çarpıyor ve İsmail bozuluyor. Müdahaleyi görünce VAR'ın müdahalesi de doğru. Gol iptal kararı doğru.

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Deniz Çoban: Hakemin devam kararı yanlış. Kubilay'ın İsmail'in ayağına basmasından çok, İsmail topa hareketlenmek için dönüyor ve adımını atacakken ayağına gelen darbeden iki ayağı birbirine çarpıp düşüyor; sebep Kubilay'ın darbesi. VAR yüzde 100 doğru; gol iptali doğru.

Bülent Yıldırım: Hakemin devam kararı yanlış. VAR müdahalesi doğru. İsmail'in çapraz şekilde ayakları takılıp düşüyor. İspat edilebilir nitelikte faul gerçekleşiyor. Faul doğru, gol iptali doğru.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Fırat Aydınus: Futbolcu o kadar dağınık geliyor ki dikkatsizliği penaltıya neden oldu. Penaltı kararı doğru.

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Bahattin Duran: Göztepeli oyuncunun eliyle hafif teması var, ayağıyla bastı ve Osayi'nin dengesini bozdu ve düşürdü. Bu pozisyon penaltı.

Bülent Yıldırım: Osayi'nin tendonuna temas var. Doğru karar, net penaltı.

Deniz Çoban: Kendi fikrim penaltıyla birlikte sarı kart verilebilirdi.

69. dakikada Saint-Maximin'in rakibine müdahalesinde sarı kart yeterli mi?

Fırat Aydınus: Bu pozisyonun başında Saint-Maximin’e faul var, devamında Saint-Maximin’in müdahalesinde dizinin kırılması sebebiyle sarı verilmiş olabilir ama ben buna kırmızı diyorum.

Bahattin Duran: Saint-Maximin, sınırları çok çok zorlamış. Öncesinde Göztepeli oyuncu, net bir şekilde Saint-Maximin'e faul yapıyor. Bakın 8 numaralı oyuncu; tuttu, faul yaptı ama bu faulden dolayı gidip basmadı. Çünkü faulü alan oyuncu, ayağını bu şekilde uzatmaz. Ben; bu tip pozisyonların geçen sene de çok söyledim, ilk haftada da söyledim rakibin sağlığını tehlikeye sokan... Buna %100 kırmızı diyemem. Birazdan nedenini anlatacağım ama bu tip pozisyonlara hakemler sahada kırmızı verirse oyuncuları korursunuz. Bu tip pozisyonlara hep bir alt cezayı verirseniz veya işte 'turuncu' dediğimi kart bu benim için sarıyı da kabul edebilirsiniz ama kırmızı vermediğiniz sürece tekrar ediliyor ediliyor, sezon boyunca da devam ediyor. Evet, Saint-Maximin ayağını uzatıyor ama o yaralayıcı ve şiddetli basmayı sonunda yapmıyor. Gergin bacak geldi, rakibinin bileğiyle buluşacağı anda dizini kırmaya başladı. Şimdi bakalım. Gergin bacak... Fark etti topun üstünden ayağını kırdı. Sorumuz sarı kart yeterli mi? Soru çok zor hocam. Ben, sarı kartı kabul ederim. Geçen hafta da Jayden Oosterwolde'nin pozisyonunda söyledim. Şartlı kabul ediyorum dedim. Bu da öyle ama ben, bu tip pozisyonlara sahada kırmızı verilmesinden yanayım.

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**Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır

Bülent Yıldırım: Basitçe sahada bunu bu şekilde gören bir hakemin kırmızı kart göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben, bunu böyle görseydim sahada topun üzerinden yaptığı için, taban-bilek bölgesiyle nereyle nereye hiç detaya takılmaz kırmızı kartı verirdim. Bu pozisyonda kırmızı daha doğru olurdu. Sarı o anlamda yeterli değil. Bunu bir söyleyelim. Bunun dışında video hakem açısından ekrandan bakıldığı zaman dizin bükülü olması, şiddetin ve yoğunluğun derecesini düşürdüğü için hakem de yoruma açık bir ya da iki inisiyatif alanı olan konular, kriterler, elementler olduğu zaman video hakem olarak müdahil olamıyorsunuz. Hakem görmüş, sarı olarak değerlendirmiş. Evet, bu bence 'borderline' üzeri. Buna kırmızı vermek daha doğru ancak Bahattin'in o yorumu çok doğru. Video hakem, teknik olarak bunu çağırıp da kırmızı kart gösteremez ama sahada ben bunu gördüğümde totalinde ciddi faullü bir oyun olduğu fikrindeyim.

Deniz Çoban: Ben, burada hakem sarı kartı yeterli bulduysa benim açımdan da yeterli. Sebebim de şu; bu açı çok güzel doğruluyor ki kramponun vidasının geldiğini hissettiği anda oyuncu, ayağını dizden bükerek o güç transferini azaltmaya çalışıyor. Öncesinde de hedefinde top var. Topa doğru hamle yapmış. Belli oranda da topa temas etmeyi de başarmış. Sonra hareketi rakibine gelmiş. Ben, hakem buna sahada sarı kart verdiyse sarı kartı yeterli buluyorum.

83. dakikada Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Fırat Aydınus: Top kaleye paralel gelirken Göztepeli oyuncu topa müdahale etmek istiyor, Mert Müldür topu bırakıp ayağını topla rakip arasına sokuyor ve topa vurmasını engelliyor. Bu pozisyon penaltı.

Bahattin Duran: Hocam, devam kararı doğru diyorum. Ekranın sol tarafında, Mert Müldür'ün olduğu pozisyon. Mert, topa uzanıyor ama ayağıyla rakibine temas ettiğini görmüyorum. O uzanan ayağa... Göztepeli oyuncu da gitmek istiyor. O ayağa çarpıyor ama topa vurmasını engellemiyor bence. Ben, bu pozisyonun devam kararını doğru buluyorum.

Bülent Yıldırım: Yoruma açık bir pozisyon. Bir yorum der ki, Mert rakibin topa temasını engellemek için o ayağı uzattı; başka biri de der ki, Mert top yerden seksin soluna doğru devam etsin destek ayağımı uzatıp öyle dönebilirim. O esnada da Göztepeli topa ayak sokmaya çalışan oyuncunun ayağı da Mert'e geldi bastı. Gerçekten yoruma açık bir pozisyon. Bir grup bunun penaltı olduğunu düşünebilir, başka bir grup hücum faul olduğunu düşünebilir. Ben de hakem gibi devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Ben de hakem gibi devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Göztepeli oyuncu, alıyor sürüyor ayağını. Topu perdelemeye çalışırken arkadan gelen ayak, Fenerbahçeli oyuncuyu bozuyor da diyebilirsiniz. Ben burada devamı daha doğru buluyorum. Penaltı olmadığını düşünüyorum.