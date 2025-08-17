Göztepe-Fenerbahçe maçının tartışmalı hakem kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Kırmızı kart verilmeliydi!', 'Önündeki penaltıyı VAR'a bıraktı'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir'de golsüz berabere kaldı.

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, maçın hakemi Yasin Kol'un kritik kararlarını tek tek inceledi.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Yasin Kol, bu maça çıkarken arkasına aldığı güçle “Ben artık bir numarayım” havasında bir yönetim sergiledi. Ancak kartları gösterirken, futbolcularla iletişim kurarken kullandığı jest ve mimikler son derece itici bir görüntü verdi. Bazı mimikler hakemlere yakışır, bazılarına yapışır... Yasin’in gözden geçirmesi gereken en önemli konu da bu. Maç boyunca gösterdiği ve göstermediği sarı kartların sayısını tek tek yazsak, sayfalar yetmez. O kadar çok doğru-yanlış kart çıkardı ki, adeta kolu yoruldu. Hatta bu yorgunluktan bazılarını es geçti. Oysa bunların birçoğunu önleyici hakemlikle çözebilirdi.

EN-NESYRI’YE ÇIKAN SARI KOMEDİ

· Dk. 3: Amrabat’ın ceza sahasındaki pozisyonu. İki açı farklı şey gösteriyor; biri topa vurduğunu, diğeri vurmadığını. Topa temas ettiği açının daha net olduğu kanaatindeyim. Ayak topa vurduktan sonra rakibine 2. bir aksiyon yapmıyor. Doğal ve kaçınılmaz bir temas. Devam kararı doğru.

· Dk.6 ve 8: Duran ile Szymanski’ye müdahalelerde devam kararı yerinde.

· Dk. 20: En-Nesyri’ye sarı kart; komedi. Çünkü faul çalıyorsun, futbolcu yüzüne gelmiş gibi aldatmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle kenardan gelen bilgiyle sarı kartı çıkarıyorsun. Olmaz.

DURAN’A KIRMIZI KART VERİLMELİYDİ

· Dk. 42: Duran’ın yaptığı şiddetli hareket kesinlikle kırmızı olmalıydı. İşte burada “önleyici hakemlik” devreye girer. İlk yarı boyunca Göztepe’nin yaptığı 13 faulün çoğu Duran üzerinden geldi. Sen bunu fark edemedin. Uyarı, ikaz yapmadın. Sonuç: Futbolcu cezayı kendi kesiyor, sen de sarı kartla geçiştiriyorsun.

· Dk. 54: Arda’nın kafasıyla bilerek oynadığı top açık koluna geliyor. Kural açık: bilerek oynama olduğundan penaltı değil. Devam kararı doğru.

JUAN VE OOSTERWOLDE’DE İKİNCİ SARILAR DOĞRU

· Dk.61 Juan’a ikinci sarı kart; doğru.

· Dk.66 İsmail Köybaşı 10 saniyede 2 sarı karttan atıldı. İsmail’in defalarca maçını yönetmiş onu tanıyan biri olarak Yasin Kol’un bu kararı neden verdiğini merak ediyorum.

· Dk.85 Oosterwolde’ye ikinci sarı kart: Doğru. Ancak öncesinde Oosterwolde’nin faul yaptığı oyuncu, kafaya çıkan Fenerbahçeli’yi bozuyor mu bozmuyor mu? Buna dikkat etmesi gerekirdi. Ama bundan bağımsız, Oosterwolde’nin faulü net ikinci sarıyı gerektiriyor.

ÖNÜNDEKİ PENALTIYI VAR’A BIRAKTI

· Dk. 90+1 Miroshi’nin Cenk’e yaptığı hareket penaltı. Ama yine klasik: Yasin Kol önündeki net pozisyonu görmek yerine kararı VAR’a bıraktı.

Sonuç: Yasin Kol, “ben oldum” görüntüsü verirken aslında maçın bütün akışını kaybetti. Önleyici hakemliği kullanamadı, kart standardı yoktu, jest ve mimikleriyle de güven veremedi. Böyle olunca maçın hakem performansı tartışmasız kötü bir yönetim olarak kayıtlara geçti.