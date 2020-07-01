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GeriFutbol Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Haber Giriş: 01.07.2020 - 20:43,Son Güncelleme:

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı

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