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İZMİR (İHA) -
Haber Giriş: 03.07.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Göztepe Fenerbahçe maçını bekliyor! Halil Akbunar oynayacak mı?

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Göztepe Fenerbahçe maçını bekliyor! Halil Akbunar oynayacak mı?
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Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç için İzmir ekibi kampa girerken Halil Akbunar'ın son durumu da netleşti.

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise duran top çalışması gerçekleştirerek hazırlıklarını sonlandırdı.

Göztepe'de 4 eksik

İzmir ekibi, bugün saat 13.00'te İstanbul'a giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Göztepe'de tedavileri süren futbolcular Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut ve dün yapılan antrenmanda sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucu sol diz iç yan bağda zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar kafilede yer alamayacak.

 

 

Göztepe Fenerbahçe maçını bekliyor Halil Akbunar oynayacak mı

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