Spor Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Göztepe - Fenerbahçe maçında tartışma yaratan kararlar: Penaltı ve kırmızı kart beklentisi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 22:33

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe, ilk yarının başında penaltı, sonunda ise kırmızı kart bekledi.

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. 

İzmir'de oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 

İLK DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ

Göztepe'de gözler henüz maçın ilk dakikasında hakem Yasin Kol'a döndü.

Janderson, ceza sahası içerisinde Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Göztepeli oyuncular penaltı bekledi.

Hakem Yasin Kol ise VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi.

DEVRENİN SONUNDA KIRMIZI KART İSYANI

İlk yarının son bölümünde ise Göztepe bu sefer kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe'de Anthony Dennis, Jhon Duran ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Pozisyonun ardından Göztepeli futbolcular, maçın hakemi Yasin Kol'a yoğun itirazlarda bulundu ve sarı - kırmızılıılarda Arda Okan Kurtulan sarı kart gördü.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

61. dakikada hızlı hücumda Semedo’ya arkadan yaptığı müdahale sonrası Juan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sadece 5 dakika sonra ise yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

OOSTERWOLDE DE KIZARDI! 

Maçın 85. dakikasında bu sefer Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Oosterwolde, Emerson’u formasından çekerek düşürünce hakem Yasin Kol, ikinci sarıdan kırmızı kartla sarı-lacivertli oyuncuyu oyundan attı.

SON DAKİKADA PENALTI KARARI

Göztepe - Fenerbahçe maçında tartışma yaratan kararlar: Penaltı ve kırmızı kart beklentisi...

Mücadelede dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Cenk Tosun, Göztepe ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Yaşanan pozisyonun ardından VAR incelemesiyle birlikte hakem Yasin Kol, Miroshi’nin Cenk’e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi.

TALISCA KALECİYİ GEÇEMEDİ

Beyaz noktanın başına geçen Talisca’nın şutunda kaleci Lis çeldi gole izin vermedi.

