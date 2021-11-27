Göztepe, Fenerbahçe maçında taraftarıyla coşacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Bir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı Epstein öldürüldü mü, intihar mı ettiBir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı! Epstein öldürüldü mü, intihar mı etti?#Jeffrey Epstein
Müslümenin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama İşte alınan kararlarMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlık'tan açıklama! İşte alınan kararlar#Müslüme
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Sadece bilenler satın alıyor Yarış ruhunu hissettiren otomobilSadece bilenler satın alıyor! Yarış ruhunu hissettiren otomobil#Lotus
Rüşvetin hesabı konuşmalarda Mesajları ortaya çıktı: Olay olurum TürkiyedeRüşvetin hesabı konuşmalarda! Mesajları ortaya çıktı: Olay olurum Türkiye'de#Rüşvet
Yeni varyantta korkutan fark Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...Yeni varyantta korkutan fark! Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...#Omicron
Çocuklara darp ve cinsel istismar İki sevgili hakkında rekor ceza talebiÇocuklara darp ve cinsel istismar! İki sevgili hakkında rekor ceza talebi#ANKARA
2 maçın ardından işler karıştı Türk futbol tarihine geçecek satış...2 maçın ardından işler karıştı! Türk futbol tarihine geçecek satış...#Attila Szalai
Yeni varyant sonrası aşılar güncelleniyor mu Açıklamalar peş peşe geldi, Pfizer gün verdi...Yeni varyant sonrası aşılar güncelleniyor mu? Açıklamalar peş peşe geldi, Pfizer gün verdi...#Omicron
Yargıtay son noktayı koydu Emekliye emsal zam kararıYargıtay son noktayı koydu! Emekliye emsal zam kararı#Emekli
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi İpek Tatlıtuğun yeni işiKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi İpek Tatlıtuğ'un yeni işi#Ünlüler Ve Kardeşleri
Sonbaharın son demleri: Doğa içinde yürüyüş yapılacak yerler | 12 ŞEHİR 18 ADRESSonbaharın son demleri: Doğa içinde yürüyüş yapılacak yerler | 12 ŞEHİR 18 ADRES#Seyahat
Kendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyorKendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyor#Franchising
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göztepe, Fenerbahçe maçında taraftarıyla coşacak

#Göztepe#Fenerbahçe#Süper Lig
Göztepe, Fenerbahçe maçında taraftarıyla coşacak

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek Göztepe’yi büyük heyecan sardı.

Haberin Devamı

Karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, pandemi sürecinden sonra ilk kez Gürsel Aksel Stadı’nda tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak. Dolu tribünler önünde aylar sonra sahaya çıkacak İzmir ekibinde tüm camia zafere kilitlenirken, sarı-kırmızılı futbolseverlerin de görsel şölene imza atacakları öğrenildi.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden herkesi stada davet ederken satışa çıkan biletlerin ise tükenmek üzere olduğu vurgulandı. Bilet fiyatları VIP ve localar 545, 2’nci kategori 463,5, 3’üncü kategori 236, 4’üncü kategori 190,75, 5’inci kategori 163,5 ve 6’ncı kategori 54.5 TL olarak belirlendi. Göztepe taraftarlarının biletlere yogun ilgi gösterdiği, Fenerbahçe maçının kapalı gişe oynanacağı vurgulandı.

Göztepe, geçen sezon Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadı’nda seyircisiz oynadığı maçı 3-2 kaybetmişti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi İpek Tatlıtuğun yeni işi

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi İpek Tatlıtuğ'un yeni işi

#Ünlüler Ve Kardeşleri
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Palm yağı hakkında korkutan detay

Palm yağı hakkında korkutan detay!

#Palm Yağı