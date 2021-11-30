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Göztepe - Fenerbahçe maçında oyundan alınan İrfan Can Kahveci tünelde çıldırdı! 'Pereira çok şaşırttı, anlam veremedim...'

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Volkan Demirel
Göztepe - Fenerbahçe maçında oyundan alınan İrfan Can Kahveci tünelde çıldırdı Pereira çok şaşırttı, anlam veremedim...

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Göztepe maçının son bölümünde oyundan alınmasına büyük tepki gösterdi. İrfan Can Kahveci, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepkisini soyunma odasına giderek ortaya koydu. Spor camiası da teknik direktör Vitor Pereira'nın tercihine eleştiriler getirdi.

Göztepe - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahvecinin oyundan alındığı an ve o tepkiGöztepe - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahvecinin oyundan alındığı an ve o tepki
Göztepe - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahvecinin oyundan alındığı an ve o tepki

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Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli takımın milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Rossi ve Berisha oyuna girerken, İrfan Can Kahveci ve Max Meyer oyundan çıktı. Sarı-lacivertli takımın bulduğu golde Serdar Dursun'a asist yapan ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili ismi olan İrfan Can Kahveci, Pereira'nın kendisini oyundan almasına tepki gösterdi.

Göztepe - Fenerbahçe maçında oyundan alınan İrfan Can Kahveci tünelde çıldırdı Pereira çok şaşırttı, anlam veremedim...

DİREKT SOYUNMA ODASINA...

Değişiklik tabelasında numarasını gördükten sonra kaptan Mesut Özil'le kısa bir diyalog kuran 26 yaşındaki futbolcu, üzgün bir şekilde saha kenarına geldi. İrfan Can daha sonra tünel girişinde öfkesini gösterdi. O anlar yayıncı kuruluş görüntülerine yansıdı. 

SÖYLENEREK GELDİ...

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Söylenerek kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin "Böyle bir şey olabilir mi?" dediği anlar ekranlara yansıdı.

SADECE 1 MAÇTA 90 DAKİKAYI TAMAMLADI

İrfan Can Kahveci bu sezon yalnızca bir maçta 90 dakika forma giydi. Yıldız futbolcu sezonun ilk maçı olan Adana Demirspor mücadelesinde 90 dakikada sahada kaldı.

İrfan Can'ın yükseliş hikayesi...

Hürriyet yazarı ve yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay ve Volkan Demirel mücadeleyi değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: PEREiRA ÇOK ŞAŞIRTTI 

Sanırsınız ki bu maç bir kupa maçıydı ve Fenerbahçe, İstanbul’da 1-0 kazandığı maçın rövanşını oynuyordu İzmir’de!. 0-0 iken Göztepe kalesine gitmeyen sarı lacivertliler karşısında golü isteyen ve arayan taraf İzmir ekibiydi. İki kez Jahovic ile gole yaklaşan Göztepe, Mesut Özil’in kaptırdığı bir top sonrasında da yine Jahovic ile golü buldu.

Devreyi 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Perreira’nın rakip kalede hiç fırsat yaratamayan aynı 11 ile sahaya çıkması da açıkçası şaşırtıcıydı. Nitekim Halil ile ikinci gole yaklaşan ve direği geçemeyen Göztepe’nin bu atağının dönüşünde İrfan Can Kahveci’nin şık asistiyle Serdar Dursun skoru beraberliğe taşıdı. Kuşkusuz bu golün ardından ekranları başındaki Fenerbahçeliler “İyi oynamıyoruz ama 1-1’i bulduk. Biraz kıpırdansak bu maçı kazanırız” duygusuna kapıldı.

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Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Pereira oyundan aldı ve...Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! Pereira oyundan aldı ve...Haberi görüntüle

BASiT TOP KAYIPLARI YAPTILAR

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Fakat 1-1’e reaksiyon gösteren ve oyunu tekrar kontrolüne alan ev sahibi Göztepe oldu. Zaman zaman Kim MinJae, birkaç pozisyonda da Crespo’nun kritik hamleleri Göztepe’nin final paslarındaki gollük pozisyonlarını engelledi. Yoğun bir orta saha mücadelesine sahne olan ikinci devrede tempo zaman zaman yükseldi ancak basit top kayıpları da futbol kalitesini gölgeledi. Taraftarının desteği ile oynayan Göztepe maçın son bölümlerinde de 3 puanı daha fazla arzu eden bir görüntü ortaya koydu. İlginç olan ise Fenerbahçe’de Perreira, Diego Rossi ve Osayi-Samuel’i sahaya sürerek oyunun kontrolünü ele almak yerine ‘Göztepe savunmasının kontraataklar ile arkasına sarkar mıyım?’ düşüncesindeydi.

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Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Volkan Demirelden Pereiraya eleştiriGöztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Volkan Demirel'den Pereira'ya eleştiri! Haberi görüntüle

SKORU KORUMAYA ÇALIŞTI 

Asist yapan ve ataklara şekil veren İrfan Can oyundan alındı, 90’ıncı dakikada da Mesut’un yerine Szalai skoru tutmak için sahaya sürüldü. Açıkçası Perreira 1-1’i kendi lehine bozmaktan ziyade “Kazanamıyorsam, kaybetmeyeyim” tarzı değişiklikler yaptı.

Dünkü 90 dakikadan çıkan net bir çıkarım var: Galibiyeti daha fazla isteyen, maç boyu golü arayan ve 3 puanı kaçıran taraf ev sahibi Göztepe idi.

VOLKAN DEMİREL'DEN OYUNCU TERCİHLERİNE ELEŞTİRİ

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlarken Vitor Pereira'nın oyuncu tercihlerini eleştirdi.

İzmir'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştüğü maçı yorumlayan Volkan Demirel, Pereira'nın İrfan Can Kahveci'yi oyundan almasını eleştirdi.

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Maça 11'de başlayan ve Fenerbahçe'nin goldeki asistini İrfan Can Kahveci, 78. dakikada oyundan alınırken Pereira'nın kararını değerlendiren Volkan Demirel, "Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. İrfan'a bakıyorsunuz, asist yapmış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun, çıkmasına bir anlam veremedim. Bu kadroya buralarda olunmamalı." dedi.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Volkan Demirel

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