Göztepe - Fenerbahçe maçında ilginç sakatlık! Hakemin bayrağı İrfan Can'ın yüzüne geldi...

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İzmir'de oynanan mücadelenin 4. dakikasında atağa kalkan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, topu saha içinde tutmak isterken top taça çıktı.

Yardımcı hakem Bahtiyar Birinci, topun çizgiyi geçtiğini belirten için bayrağını çekti ve hakemin bayrağı İrfan Can'ın yüzüne geldi.

Yardımcı hakem Bahtiyar Birinci'nin bayrağı yüzüne gelen İrfan Can Kahveci, kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Bir süre yerde kalan İrfan Can, daha sonra ayağa kalkarak oyuna devam etti.