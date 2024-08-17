Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yabancı madde isabet etti!

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Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı mücadelede başkan Ali Koç'a yabancı madde isabet etti.

OYUN DURAKLATILDI

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı ve ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.