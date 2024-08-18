Göztepe - Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ilk vukuatı değil! Serbest mi bırakıldı? Fenerbahçe ve Göztepe'den açıklama geldi

Haberin Devamı

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın devre arasında ve ikinci yarısının başında inanılmaz olaylar yaşandı.

Biletli bir kısım Fenerbahçe taraftarının ilk yarı sırasında uzun süre stada girememesi, tepki gösteren taraftarlara biber gazıyla müdahale edilmesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında güney tribününe giderek oradaki yetkililerle görüşüp sorunu çözmeye çalıştı. İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra beraberindekilerle protokol tribününe gitmek üzere hareketlenen Koç'a Göztepe taraftarı yoğun tepki gösterdi. Sahaya yabancı madde yağdığı sırada yakasında akreditasyon kartı bulunan Fatih Özkan isimli şahıs, Ali Koç'u arkadan iterek yere düşürdü. Daha sonra ayağa kalkan Koç'un kafasına sahaya atılan su şişesi isabet etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında Göztepe taraftarlarının önünden geçip kale arkasındaki Fenerbahçeli taraftarların yanına gitmişti.



Giderken üzerine yabancı maddeler atıldı.



Deplasman tribününe giremeyen taraftarlara destek olmaya gittiği belirtildi.



Başkan Koç,… pic.twitter.com/82LxfAAeRf — Spor Arena (@sporarena) August 17, 2024

Hakem bu sırada oyunu durdurdu. Ali Koç ve beraberindekiler, Spor Şube polisleri eşliğinde soyunma odası tüneline götürüldüler ve maç kaldığı yerden devam etti.

FATİH ÖZKAN GÖZALTINA ALINDI

Ali Koç'a arkadan saldıran Fatih Özkan, Spor Şube polisleri tarafından hemen orada kontrol altına alındı ve daha sonra gözaltına alındığı haberi geldi. Yakasında akreditasyon kartı bulunan Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olduğu ifade edildi.

ALİ KOÇ'TAN SUÇ DUYURUSU

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAYLI İZMİR DERBİSİNDE YARGILANMIŞTI

Fatih Özkan'ın 27 Kasım 2022 günü 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı İzmir derbisinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan yargılananlar arasında olduğu ve davanın ilerleyen aşamalarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, gece saatlerinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı:

Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında;

hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.

Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.

Haberin Devamı

Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

Haberin Devamı

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

MEHMET SEPİL'DEN AÇIKLAMA

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de maç sonu stat çıkışında açıklama yaptı:

Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak. Pazar günü olayların nasıl geliştiğine bakacağız. Futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mu, hepsini inceleyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Ali Başkanla bir temasım olmadı.

Haberin Devamı