Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Mourinho'nun denemeleri sürüyor! İkinci yarıda...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk puan kaybını yaşadı.

Fenerbahçe'nin gollerini 45+3'te Dzeko'dan (penaltı) ve 45+7'de En-Nesyri'den geldi. Göztepe'nin geri dönüş sayılarını ise 68'de Koray Günter ve 90+5'te Romulo kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e, Göztepe ise 2'ye yükseltti.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale karşılaşmayı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: GÖZTEPE SON YARIM SAATTE 1 PUANI HAK ETTİ

F.Bahçe toplam altı resmi maça çıktı. Mourinho’nun gerek personel, gerek taktiksel olarak denemeleri sürüyor hâlâ.

İlk üç resmi maçta sol açıkta 3 farklı adam denemişti (Kent, Ferdi, Maximin). Tadic’i sağ açıkta, on numarada, sol açıkta kullandı. Takımını 4-3-3 dizdi, 4-2-3-1 dizdi. Lille maçında bir ara 4-4-2’ye döndü.

Haberin Devamı

EN-NESYRI'NİN SAMİMİ ÇABASI

Dünkü başlangıç dizilişi ise 4-1-4-1’di (Buna 4-3-3 de diyebilirsiniz elbette). Ön liberodaki İsmail’in solunda Szymanski, sağında Tadic oynadılar. İleri uçta da bir üçlü görev yaptı: Maximin solda, En Nesyri sağda, Dzeko ise en uçta... Tabii ki bu dizilişte dikkat çekici detay, En Nesyri’nin sağ açık rolü idi. Geçmişte Malaga ve Sevilla’da birkaç maç sağ açık oynadıysa da, kariyerinin yüzde 95’ini hedef santrfor rolünde geçirmiş bir isim. Ancak En Nesyri’yi yine de dünkü samimi çabası için tebrik etmek gerek. Maçın başlarında yerini yadırgasa da 70 dakika çabaladı. Hareketliydi, çok top istedi. Bu iştahının ödülünü de iki gole katkı yaparak aldı. İlk gol öncesi penaltıda Osayi Samuel’e ara pasını atan oydu. İkinci golü de sağdan gelerek kendisi kaydetti. Belki çok aşina olmadığı bir roldeydi ama gerek savunmada, gerek hücumdaki arzusuyla, takımının çok iyi olmadığı bir günde skoru 2-0’a taşıyan oydu.

PEŞ PEŞE DURAN TOPLAR

F.Bahçe ilk yarının uzatmalarında 2-0’ı buldu ama özellikle 60’tan sonra oyunun kontrolünü ev sahibi Göztepe’ye bıraktı. Stoilov ikinci devrede Tijanic ve Juan’ı oyuna sokarak ön tarafta kaliteyi artırdı, 68’de gelen duran top golü sonrası da atak sürekliliği sağladılar. Peş peşe duran top fırsatları yakaladılar. Ve oyunu rakip yarı alana yığmanın ödülünü hak ettikleri 1 puanla aldılar. Mourinho ise son çeyrekte takımının mahkum oyununu kabullendi, tutucu değişiklikleriyle de yağ sürdü Stoilov’un ekmeğine. Göztepe genç bir takım. Dün 23 yaş altı 5 oyuncuyla başladılar. İlk 11’lerinde 5 de yeni transfer vardı. Stoilov’un organize bir ekip yaratması için elbette zamana ihtiyacı var. Ancak dün özellikle son yarım saatte verdikleri sinyaller çok ama çok olumlu.

Haberin Devamı

ENGİN KEHALE: İKİ YARININ SONUNDA DEĞİŞEN DENGELER

Jose Mourinho, Türkiye macerasına kendisiyle ilgili bazı önyargıları kırmak ister gibi başladı. Kariyerini hep orta sahalar üzerine inşa eden, zaman zaman bu bölgede savunma yapmayı bilen üçlülerle oynayan Portekizli, Süper Lig’deki ikinci maçına da merkezde İsmail-Szymanski ikilisiyle başladı.

Oyun kurulumunda sık sık En-Nesyri’yi sol kenara, Tadic’i ortaya yaklaştıran sarı lacivertliler, beklerde ise Oosterwolde’yi daha geride, Osayi-Samuel’i daha ileride konumladı. Bu yapı, Göztepe geride beklese daha etkili olabilirdi ancak adam adama temaslı ve sert baskı yapan İzmir ekibi, oyunu geniş bir alana yaydı ve Fenerbahçe’nin istediği futbol sahaya yansımadı. Osayi-Samuel’in arkasında bıraktığı alandan 5, 10, 18 ve 30. dakikalarda tehlikeli gelen Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bunların sonuncusunda golü de buldu ancak VAR’ın uyarısıyla oyun, sarı lacivertlilerin lehine faul ile başladı.

Haberin Devamı

BASİT BİR SAVUNMA HATASI

Jose'nin oyun planında, Nijeryalıyı sağ kenar savunması Djalma-Miroshi arasına kaçırmak vardı. 44. dakikada ilk kez bu alandan geldiler, 2 dakika sonra En-Nesyri’nin pasında Osayi-Samuel’in koşusu penaltıyı ve golü getirdi. Djalma’nın son anda kafasını diğer tarafa çevirmesi, yapılmaması gereken bir basit savunma hatasıydı. Göztepe, golün şokunu atlatamayıp fiziksel olarak birkaç dakika düşünce Fenerbahçe’nin maç önü planı işlemeye başladı. Önce En-Nesyri, Tadic, Dzeko üçlüsü net pozisyona girdi, hemen ardından Szymanski’nin ortasında Faslının soğukkanlı kafası farkı 2’ye çıkardı

STOILOV TÜM RİSKLERİ ALDI

İzmir ekibinin, skor olarak gerideyken aynı fiziksel direnci ikinci yarıda göstermesi kolay değildi. Maç adım adım sarı lacivertlilerin istediği yapıya dönerken kornerden gelen Koray Günter golü, oyunun şeklini değiştirdi. Stoilov hamleleriyle tüm riskleri aldı, Mourinho’nun buna cevabı savunmayı güçlendirmek oldu. Son anda ceza sahasına atılan bir serseri topta Fenerbahçe stoperleri üst üste hatalar yapınca, Romulo’nun köşeye bıraktığı top skora dengeyi getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Haberin Devamı