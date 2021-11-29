Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takımın kadro bilgileri

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Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, üst üste beş iç saha yenilgisini en son Mart-Mayıs 2000 arasındaki süreçte aldı. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, daha önceki dört dış saha karşılaşmasının üçünü 2+ gol yiyerek kaybetmişti. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçta da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 26 gole sahne oldu.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe, daha önceki 21 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor. İzmir takımlarına konuk olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, bu süreçteki tek yenilgisini Ağustos 2018'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak aldı. Göztepe'nin bu sezon iç sahada attığı iki golde de pay sahibi olan Cherif Ndiaye, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe karşısında tabelayı değiştiremedi. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Diego Rossi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta attığı galibiyet golünde pası veren isimdi. Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Fenerbahçe orta sahası Mesut Özil, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol sevinci yaşamak istiyor.

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GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.