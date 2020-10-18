Göztepe Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçı, her iki takım için de büyük öneme sahip olacak. Bu sezon daha başarılı bir grafik sergilemek isteyen İlhan Palut yönetimindeki Göztepe, sağlam bir kadro kuran Fenerbahçe karşısında mücadele edecek. Göztepe Fenerbahçe maçı ekran başından canlı olarak takip edilecek. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 53. kez birbirlerine rakip olacak.



İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.



Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.



İZMİR'DEKİ MAÇLAR



İki takım İzmir'de 27. kez lig maçı oynayacak.



Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 28, Göztepe ise 20 gol attı.



FARKLI SKORLAR



Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.



1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.