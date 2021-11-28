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Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de 14. hafta heyecanı şampiyonluğa adım adım ilerlerken devam ediyor. Bu hafta gerçekleşecek olan müsabakalardan Göztepe- Fenerbahçe maçı da taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe- Fenerbahçe maçı detaları haberimizde...

GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'da başlayacak. Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Yardımcı hakemliği Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken üstlenirken, dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.

GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.