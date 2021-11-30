Göztepe - Fenerbahçe maçı esnasında Serhat Akın: 'Pereira istifa ederse maç döner!'

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Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe , Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk 45 dakikasını 1-0 geride tamamlarken Sarı Lacivertli ekibin eski futbolcusu Serhat Akın, Vitor Pereira'ya yüklendi.

'İkinci yarıya istifa etmeli'

Sosyal medyada ''Vitor Pereira, geri dönüş için sizce ne yapmalı?'' sorusuna yanıt veren Akın, ''İkinci yarıya istifa etmeli. O zaman belki döner maç.'' yorumunu yaptı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan tecrübeli futbol adamının attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

'Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!'

Her fırsatta Portekizli teknik adamı sert bir dille eleştiren Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Konyaspor 'a 2-1 kaybettiği maç sırasında da gündem oluşturmuş, ''Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!'' şeklinde bir tweet atmıştı.

3 şampiyonluk yaşadı

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2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve 153 resmi maçta 49 gol, 27 asistle skora katkı sağlayan Serhat Akın, Sarı Lacivertli ekipte 3 şampiyonluk yaşadı.