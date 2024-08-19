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Göztepe-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında manşetlerde: Bir utanç daha

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#Fenerbahçe#Göztepe#İzmir
Göztepe-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında manşetlerde: Bir utanç daha
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

Göztepe-Fenerbahçe maçında olaylar Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan tatsız olaylar Avrupa medyasında da geniş yer buldu:

iNGiLTERE: 

· Daily Mail: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan kaos ortamında sahaya giren bir kişi tarafından saldırıya uğradı ve şişe atan taraftarların hedefi oldu. Bu, Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı.

iSPANYA:

· AS: Türkiye’de skandal: Fenerbahçe Başkanı’na şişe yağmuru. Türk futbolu ciddi bir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

· Mundo Deportivo: Türkiye’de bir utanç daha: Fenerbahçe Başkanı’na şişe yağmuru!

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PORTEKiZ:

· Record: Türkiye’de kafa karıştırıcı görüntüler: Fenerbahçe başkanı saldırıya uğradı.

ALMANYA:

· Bild: Oyunun ortasında Fenerbahçe Başkanı’na saldırıldı.

iTALYA:

· Corriere dello Sport: Göztepe-Fenerbahçe maçında görülmemiş manzaralar. Başkana ve polislere saldırı yapıldı.

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#Fenerbahçe#Göztepe#İzmir

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