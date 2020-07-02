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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

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Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
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Süper Lig'de 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. İkinci bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

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Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Hüseyin Bulut ile Deniz Kadah takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

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