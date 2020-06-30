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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

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Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
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Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ile Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

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