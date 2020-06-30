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Göztepe, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ile Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.
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