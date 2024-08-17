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GÖZTEPE-FB MAÇI CANLI İZLE || Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Göztepe#Fenerbahçe
GÖZTEPE-FB MAÇI CANLI İZLE || Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 10:28

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip, geçen hafta Adana Demirspor ile mücadele etti ve rakibini 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi ise deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor. Gözler bugün oynanacak mücadelede. Peki Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-FB maçı canlı takip bilgileri!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. İki ekip ligde daha önce 56 kez karşılaştı. Sarı lacivertliler, bu maçlarda 26 galibiyet, 21 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken; 85 gol atıp, 40 gol yedi. İzmir ekibi, ligin ilk haftasında Antalyaspor beraberliğinden sonra Fenerbahçe’yi mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşmak isterken, Fenerbahçe ise Jose Mourinho yönetiminde 2’de 2 yapmayı hedefliyor. İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Fenerbahçe maçı bugün ( 17 Ağustos Cumartesi günü) saat 21.45'te başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak.

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#Süper Lig#Göztepe#Fenerbahçe

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