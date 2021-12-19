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Göztepe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Göztepe - Fatih Karagümrük Maçı#Göztepe - Fatih Karagümrük Maçı Saat Kaçta
Göztepe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda

Göztepe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 17. haftasında 3 puan için karşı karşıya gelecek. 3Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen düşme potasındaki Göztepe, Karagümrük maçında mutlak 3 puanı hedefliyor. Maç saatine kısa bir süre kala maçın kanalı ve saati araştırılıyor. Peki, Göztepe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Göztepe, Süper Lig 'in 17. haftasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile 3 puan için karşı karşıya gelecek.  Ev sahibi Göztepe 'de kırmızı kart cezalısı Halil Akbunar, Karagümrük'te ise Luckassen, kart cezaları nedeniyle zorlu maçta olmayacak isimler. Rakibiyle Süper Lig 'de 13'üncü kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 12 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 9 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü.

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Fatih Karagümrük maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Göztepe - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Nwobodo, Berkan, Murat, Ndiaye, Lourency, Jahovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Baniya, Balkovec, Biglia, Jimmy, Bertolacci, Karamoh, Emre, Pesic

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