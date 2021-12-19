Göztepe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Göztepe, Süper Lig 'in 17. haftasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile 3 puan için karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Göztepe 'de kırmızı kart cezalısı Halil Akbunar, Karagümrük'te ise Luckassen, kart cezaları nedeniyle zorlu maçta olmayacak isimler. Rakibiyle Süper Lig 'de 13'üncü kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 12 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 9 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü.

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Fatih Karagümrük maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Göztepe - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Nwobodo, Berkan, Murat, Ndiaye, Lourency, Jahovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Baniya, Balkovec, Biglia, Jimmy, Bertolacci, Karamoh, Emre, Pesic