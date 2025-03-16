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Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta mücadelesi!

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Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 28. hafta mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:55

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Eyüpspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 43 puanla 3. sırada bulunuyor.  Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Peki, Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Süper Lig’de bugün Göztepe evinde Eyüpspor’u ağırlıyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak Avrupa yolunda geriye düşen Göztepe evinde Eyüpspor'la oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Göztepe bu kritik maç öncesi 36 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Eyüpspor 43 puanla 5'inci sırada. Peki, Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GÖZTEPE - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün Göztepe - Eyüpspor maçı oynanacak. 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Eyüpspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 43 puanla 3. sırada bulunuyor. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

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İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Eyüpspor, 1-0’lık skorla kazandı.

 

 

 

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