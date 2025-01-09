Göztepe, Erzurum'da tek golle kazandı

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi. Bu sonuçla Göztepe gruba 3 puanla başladı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Erzurumspor FK atağında Özgür'ün ceza sahası yayından yaptığı vuruşu kaleci Arda kurtardı.

21. dakikada Göztepe golü buldu. Ogün ile sağ kanatta paslaşarak ceza sahasına giren Victor Hugo, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

29. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Dennis, rakibinden kaptığı topla ceza alanı içine kadar çalım atarak girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Dennis, yakın mesafeden yaptığı vuruşta top, auta çıktı.

62. dakikada Göztepe atağında Ahmet Ildız, yakın mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

82. dakikada Erzurumspor FK oyuncusu Mustafa Fettahoğlu'nun ceza sahası yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Arda Özçimen topu kornere çeldi.

Stat: Kazım Karabekir

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Hakemler: Yunus Dursun, Süleyman Özay, Nurettin Dinçer Demir

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay (Dk. 79 Ömer Arda Kara), Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç (Dk. 75 Gökhan Akkan), Özgür Sert, Süleyman Enes Karakaş, Muhammed Furkan Özhan, Tasev (Dk. 66 Mamba ), Koray Kılınç (Dk. 66 Mustafa Fettahoğlu )

Göztepe : Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 46 Koray Günter), Victor Hugo, Matsukı (Dk. 65 Furkan Malak), Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 46 Miroshi), Bokele (Dk. 46 Nielesen), Ogün Bayrak, Romulo (Dk. 46 Nazım Sangare)

Gol: Dk. 21 Victor Hugo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Romulo (Göztepe), Dk. 56 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK)